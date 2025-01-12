رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل لـ هنا بيروت: يصل مساء اليوم موفد سعودي إلى لبنان لمناقشة اسم رئيس الحكومة

النائب بلال الحشيمي للجديد: تسمية رئيس الحكومة يجب ان تتماشى مع الموقف الخارجي للحفاظ على العلاقات الجيدة مع الخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية الأمر الذي سيعود بالمنفعة على الشعب اللبنان