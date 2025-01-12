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النائب ميشال المر لـ #الجديد: أتّجه غداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة منفرداً لتسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
2025-01-12 | 12:40
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النائب ميشال المر لـ #الجديد: أتّجه غداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة منفرداً لتسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
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النائب ميشال المر لـ #الجديد: أتّجه غداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة منفرداً لتسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
خاص الجديد
محليات
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النائب أحمد الخير لـ الجديد: توجهنا الأولي هو تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات مستمرة محليا وخارجيا
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