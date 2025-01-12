جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك جرعة دعم سعودية - عربية ستحصل للبنان بعد تشكيل الحكومة وسيتم توقيع 22 اتفاقية بين لبنان والسعودية تشمل الاقتصاد والإنماء

حسين أيوب لـ "وهلق شو" : تجاربنا السابقة مع الفرنسي لا تُظهر أنه تعاطى مع الملف الرئاسي اللبناني بحكمة وأداء الخماسية لا يوحي بانتخاب رئيس كذلك الجانب السعودي لا إشارة من جانبه وهناك كلام عن تغيير في السفارة السعودية في بيروت