حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أبرز التحديات التي تنتظر العهد هي قانون الانتخاب وتحديد العلاقة مع سوريا

حسين أيوب لـ وهلق شو: هناك عناصر عدة يجب التوقف عندها أولاً الجيش السوري الذي لم يقاتل ثانياً المعارضة التي تختلف عن السنوات الماضية إضافة إلى أداء الجيش الروسي الأقل من العادي