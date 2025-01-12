النائب رازي الحاج لـ #وهلق_شو: علاقتنا بالرئيس ميقاتي "جيدة" لكن القوى المؤيدة له تردنا إلى الذهنية التقليدية بإدارة البلد وحتى الساعة المعارضة مجتمعة في دارة النائب فؤاد مخزومي والمشاورات مستمرة