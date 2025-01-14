أوساط مطلعة على التأليف لـ"الجديد": الرئيس المكلف نواف سلام لن يسمح بكسرِ أحد أو "طبشِ الميزان" لصالح فئة دون أخر

علي مراد لـ #الجديد: الجنوب سيُحتضن من قبل كل اللبنانيين والمطلوب من الرئيسين عون وسلام مد اليد لحزب الله وحركة أمل وعلى الثنائي عدم ممارسة التعطيل لأنه لن يفيد أحداً