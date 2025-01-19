رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو": قوة الدفع التي أسهمت في وصول ترامب ستمنع نتنياهو من استئناف القتال لأن أجندة الرئيس الأميركي لا تتعلق بالحرب