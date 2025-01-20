مصادر الجديد : المردة لم يطلب أي حقيبة وسيزود الرئيس سلام بمجموعة من الاقتراحات الاسمية ليدرسها أما الاشتراكي فبات من شبه المحسوم أن يحصل على الاشغال بدلا من التربية