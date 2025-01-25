"مقاومة فلسطين حاضرة سلاما وحربا".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ #الجديد: أي اتفاق مع حزب أو كتلة أو طائفة يقابله اتفاق مع الاخرى وسط رفض الجميع طرح أسماء مرشحيها وترك الخيار النهائي للرئيس المكلف