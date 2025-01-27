مراسلة الجديد: أهالي بلدة حولا لم يتمكنوا حتى اللحظة من التقدم أكثر من مسافة 300 متر داخلها بسبب تواجد آليات العدو وإطلاق جنوده النار باتجاه الاهالي كلما حاولوا التقدم