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خاص الجديد
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي اعتقل ظهر اليوم 3 مواطنين من بلدة مارون الراس ونقلهم إلى جهة مجهولة
2025-01-29 | 06:23
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي اعتقل ظهر اليوم 3 مواطنين من بلدة مارون الراس ونقلهم إلى جهة مجهولة
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خاص الجديد
محليات
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي أسر 5 مواطنين من بلدة مارون الراس ثم أطلق سراح 4 وأبناء البلدة يعتصمون عند مدخلها مطالبين بإطلاق سراحه
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