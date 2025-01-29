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مراسلة الجديد: الجيش اللبناني قام بتفجير قذيفتين من مخلفات العدو الاسرائيلي في الخيام
2025-01-29 | 10:12
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مراسلة الجديد: الجيش اللبناني قام بتفجير قذيفتين من مخلفات العدو الاسرائيلي في الخيام
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
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الاسرائيلي
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النائب هادي أبو الحسن لـ "الجديد": ندعو الجميع للتعاون مع الرئيس المكلف نواف سلام من أجل تسهيل تشكيل الحكومة دون تكرار الأساليب القديمة
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