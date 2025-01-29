معلومات الجديد: سلام تلقى نصيحة اقليمية بعدم الاستعجال وعدم الخضوع لأي ضغط داخلي لتشكيل حكومة مستقلين تعكس حقيقة النهج الاصلاحي

ترامب يأمر وزارة الدفاع بإعداد مركز اعتقال في غوانتانامو يتسع لـ30 ألف مهاجر غير قانوني

ترامب يأمر وزارة الدفاع بإعداد مركز اعتقال في غوانتانامو يتسع لـ30 ألف مهاجر غير قانوني