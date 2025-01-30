خاص الجديد: لأول مرّة منذ تسلّم ترامب الرئاسة.. مسعد بولس يعلّق عن لبنان!

وسط التطورات الميدانية والسياسية في لبنان، وفي وقت تواصل فيه الرئيس المكلف نواف سلام جهوده لتشكيل الحكومة، قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الدكتور مسعد بولس، في تصريح لقناة الجديد: إننا نتطلعُ الى التطوراتِ السياسية في لبنان لمتابعة التغييراتِ الشاملة ، فكما حَصَل في رئاسة الجمهورية ورئاسةِ الحكومة ، نتطلعُ الى انسحابِ ذلك على التشكيلة الحكومية لتعكسَ الاصلاحَ المطلوب وعدمَ اعادةِ تعيينِ مَن له تَجرِبةٌ مع المنظومةِ السابقة، وذلك لاستكمالِ مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي