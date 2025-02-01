الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:46
بالفيديو - مدينة الخيام: قبل .. وبعد
10:25
حادث الـ "لامبورغيني" في بيروت يتفاعل.. بيان وتوضيح
06:28
سرقة تودي بحياة رجل دين في منزله ببصاليم
15:43
بالفيديو: هدية من الشرع لـ أمير قطر
14:49
هل سيارتك في خطر؟!
خاص الجديد
مصادر الثنائي لـ #الجديد: تم التوافق على الوزراء الشيعة مع الرئيس المكلف نواف سلام وضمناً الوزير الخامس
2025-02-01 | 12:46
A-
A+
مصادر الثنائي لـ #الجديد: تم التوافق على الوزراء الشيعة مع الرئيس المكلف نواف سلام وضمناً الوزير الخامس
مقالات ذات صلة
مصادر الرئيس المكلف لـ"الجديد": "لا صحة لما نُسِب إلى سلام حول قوله "سأعطي الشيعة ما يريدون فهم شعب مجروح وانا من يريد ياسين جابر"
مصادر الجديد: الثنائي لم يسلم بعد الاسماء للرئيس المكلف بانتظار حسم باقي الحقائب الـ 4 الى جانب وزارة المال لذلك سيكون للثنائي لقاء ثالث مع الرئيس سلام لم يحدد موعده بعد
مصادر الجديد: بناءً على نتائج لقاء الرئيسين بري وسلام والضمانات السياسية المطلوبة سيتقرر مشاركة الثنائي في الحكومة ومصير لقاء كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة مع الرئيس المكلف
مصادر الثنائي لـ #الجديد: تم التوافق على الوزراء الشيعة مع الرئيس المكلف نواف سلام وضمناً الوزير الخامس
خاص الجديد
محليات
الثنائي
#الجديد:
التوافق
الوزراء
الشيعة
الرئيس
المكلف
وضمناً
الوزير
الخامس
العودة الى الأعلى
مصادر الجديد: في حال تولى جابر وزارة المالية فإن القوات ستطالب بوزارة الخارجية إنطلاقاً من حقها بوزارة سيادية من مبدأ المعاملة بالمثل
معلومات الجديد: الرئيس المكلف نواف سلام زار قصر بعبدا مساءً بعيداً عن الإعلام في لقاء تشاوري حول التشكيلة الحكومية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:59
مصادر اللقاء الديمقراطي لـ # الجديد: لسنا ممن يعرقلون "بس مش ع حساب الحد الأدنى من التمثيل للشرائح الوطنية"
12:59
مصادر اللقاء الديمقراطي لـ # الجديد: لسنا ممن يعرقلون "بس مش ع حساب الحد الأدنى من التمثيل للشرائح الوطنية"
12:59
مصادر الجديد: في حال تولى جابر وزارة المالية فإن القوات ستطالب بوزارة الخارجية إنطلاقاً من حقها بوزارة سيادية من مبدأ المعاملة بالمثل
12:59
مصادر الجديد: في حال تولى جابر وزارة المالية فإن القوات ستطالب بوزارة الخارجية إنطلاقاً من حقها بوزارة سيادية من مبدأ المعاملة بالمثل
14:12
معلومات الجديد: الرئيس المكلف نواف سلام زار قصر بعبدا مساءً بعيداً عن الإعلام في لقاء تشاوري حول التشكيلة الحكومية
14:12
معلومات الجديد: الرئيس المكلف نواف سلام زار قصر بعبدا مساءً بعيداً عن الإعلام في لقاء تشاوري حول التشكيلة الحكومية
يحدث الآن
عربي و دولي
13:15
بالفيديو - بعد شروق الشمس.. هكذا بدا مكان كارثة فيلاديلفيا
مقدمة النشرة المسائية
13:08
مقدمة النشرة المسائية 01-02-2025
محليات
13:00
حكومة بألحان غي مانوكيان!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-28
كرامي ينعي نصرالله: يا سيد الكلام أي كلام بوسعه أن يرثيك
2025-01-19
البابا فرنسيس يدعو إلى "الاحترام الفوري" لوقف إطلاق النار في القطاع
2024-12-29
"الحزب" يوضح حقيقة تعيين محمد رعد نائباً لِأمينه العام
2024-11-03
بري توضيحاً لما صدر عن واشنطن بوست: غير صحيح مطلقاً
2024-11-23
عمليات رفع الانقاض لا تزال مستمرة في منطقة البسطا الفوقا .. مراسلة الجديد تواكب المشهد
2025-01-31
مقاتل روسي يثير جدلاً برأيه حول ميسي ورونالدو
بالفيديو
بالفيديو
13:08
مقدمة النشرة المسائية 01-02-2025
06:25
من بلدة تبنين الجنوبية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد مباشرة:
14:52
زينب برجاوي عن الشيخ نعيم قاسم: ما كان محضر نفسيا ليكون أمين عام الحزب !
2025-01-31
مقدمة النشرة المسائية 31-01-2025
2025-01-31
مراسلة الجديد تنقل المشهد من بلدة الطيبة الجنوبية.. لمتابعة البث المباشر:
2025-01-31
جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
15:00
الخارجية الأميركية: هذا هو "الخبر السار" في لبنان!
عربي و دولي
15:00
الخارجية الأميركية: هذا هو "الخبر السار" في لبنان!
محليات
02:37
منخفض جوي في الطريق.. والثلوج الى ما دون الـ1000 م
محليات
02:37
منخفض جوي في الطريق.. والثلوج الى ما دون الـ1000 م
محليات
10:25
حادث الـ "لامبورغيني" في بيروت يتفاعل.. بيان وتوضيح
محليات
10:25
حادث الـ "لامبورغيني" في بيروت يتفاعل.. بيان وتوضيح
محليات
06:28
سرقة تودي بحياة رجل دين في منزله ببصاليم
محليات
06:28
سرقة تودي بحياة رجل دين في منزله ببصاليم
محليات
03:30
فيديو مرعب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا
محليات
03:30
فيديو مرعب لتحطم الطائرة في فيلادلفيا
محليات
08:28
بعد جريمة بصاليم.. تعليق من يعقوبيان
محليات
08:28
بعد جريمة بصاليم.. تعليق من يعقوبيان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025