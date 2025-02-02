النائب ابراهيم منيمنة لـ #وهلق_شو: الرئيس سلام يعكس جزءاً من التمثيل السني ونحن كقوى تغيير لسنا مع المحاصصة وسننتظر التشكيلة النهائية للحكومة لنعبّر عن هواجسنا

النائب ابراهيم منيمنة للجديد: هوكستين قال خلال اللقاء اليوم "اختاروا الرئيس ونحن سنرى مدى الدعم ونوع الدعم الذي نستطيع تقديمه للبنان مع شخص الرئيس القادم"، وبالتالي ربط الدعم والمساعدة بشخص الرئيس ان كانوا يعتبروه ثقة أو لا