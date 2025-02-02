النائب سليم الصايغ لـ #وهلق_شو: نحن على اتصال يومي بالرئيس المكلف وهامش الحكومة الجديدة لن يكون كبيراً

النائب محمد سليمان لـ الجديد: قد يكون وصل تسريب لأحد النواب عن إقصاء الشمال من الحكومة المقبلة لكننا نأمل أن يكون للشمال حصة وإذا تم التهميش سيكون لنا موقف آخر