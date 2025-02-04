"دعوا الرئيسَ يؤلِّف وأَغرِبوا عنه بمعاييرِكم ".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
لا يزالُ لبنان على جدول اعمالِ الدول.. لكنَّ مكوِّناتِه وأحزابَه تضعُه على اللائحة السوداء وتَبعثُ بأمر التأليف حدَّ توليفِ الشائعات ونَسْبِ نتائجِها السيئة الى الرئيس المكلف نواف سلام، ويومياً يتمُّ تطويقُ رجلِ العدلِ الدولي بتوزيعِ شَهاداتٍ في العدل المحلي ودفعِه الى تبنِّي وَزاراتٍ وحقائبَ لم تخرجْ من دارة قريطم، وتكدَّسَت جبالُ "الطلبيات" من سياسيين وحزبيين بما يفُوقُ حكومةَ الاربعة وعشرين على الاستيعاب.. ولمرة واحدة: دعوا الرئيسَ يؤلِّف, أَغرِبوا عنه بمعاييرِكم وموازينِكم وصفائحِ كتلِكم