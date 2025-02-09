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2025-02-09 | 15:48
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وزير الإعلام بول مرقص لـ "وهلق شو": آن الأوان لتطبيق القوانين والدستور وسنوظف كل إمكانياتنا في هذا الاتجاه من خلال وزارة الإعلام
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وزير الإعلام بول مرقص لـ "وهلق شو": آن الأوان لتطبيق القوانين والدستور وسنوظف كل إمكانياتنا في هذا الاتجاه من خلال وزارة الإعلام
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