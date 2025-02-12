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2025-02-12 | 05:45
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معلومات الجديد: قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي يقرر ترك المحاميين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري بكفالات مالية ويُبقي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة موقوفاً
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السفير المصري علاء موسى لـ "هنا بيروت": ننتظر الخطة التي ستضعها الحكومة الجديدة وإن الوتيرة السريعة التي يعمل بها الرئيس نواف سلام تجعلنا متفائلين بالمرحلة المقبلة
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