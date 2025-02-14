اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب

مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن أبلغت بعبدا عن تهديد إسرائيلي لمطار بيروت في حال استقبال الطائرة الإيرانية وجاء قرار المنع بموافقة السلطات اللبنانية الثلاثة حرصًا على أمن المطار