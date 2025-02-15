عاجل
مارك ضو لـ #هنا_بيروت: حزب الله انهزم عسكرياً لكنه قوي سياسياً وعليه ممارسة عمله كمكوّن سياسي وليس كميليشيا
مارك ضو لـ #هنا_بيروت: حزب الله انهزم عسكرياً لكنه قوي سياسياً وعليه ممارسة عمله كمكوّن سياسي وليس كميليشيا
الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة إسرائيلية على عيناتا في قضاء بنت جبيل ولا إصابات
الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة إسرائيلية على عيناتا في قضاء بنت جبيل ولا إصابات
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
16
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
03:09
"يأكل الموز ويصطاد السمك"... بالفيديو - أسير إسرائيلي قبل الإفراج عنه
16:59
بعد اتهامها عناصر "فوضوية".. قناة المنار تحذف الخبر
15:38
رازي الحاج لـ برّي: ضب الزعران!
10:05
"حُب ملوّث".. باقات ورود قاتلة!
2025-02-13
بالفيديو - طريق سليم سلام في بيروت منذ قليل
خاص الجديد
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يسيّر دوريات مؤلّلة في مختلف أرجاء الضاحية الجنوبية ضمن تدابير استثنائية ستستمر في الأيام المقبلة بعد الأحداث التي شهدها طريق المطار في اليومين الأخيرين
2025-02-15 | 06:11
A-
A+
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يسيّر دوريات مؤلّلة في مختلف أرجاء الضاحية الجنوبية ضمن تدابير استثنائية ستستمر في الأيام المقبلة بعد الأحداث التي شهدها طريق المطار في اليومين الأخيرين
مقالات ذات صلة
الجيش: توقيف 31 مواطنا في مختلف المناطق ضمن إطار التدابير الأمنية
الوكالة الوطنية: الجيش نصّب حواجز وسيّر دوريات على طول المناطق الحدودية في عكار وفي مختلف القرى والبلدات المتاخمة لسوريا
تنفيذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود الشمالية والشرقية
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يسيّر دوريات مؤلّلة في مختلف أرجاء الضاحية الجنوبية ضمن تدابير استثنائية ستستمر في الأيام المقبلة بعد الأحداث التي شهدها طريق المطار في اليومين الأخيرين
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الجيش
اللبناني
يسيّر
دوريات
مؤلّلة
مختلف
أرجاء
الضاحية
الجنوبية
تدابير
استثنائية
ستستمر
الأيام
المقبلة
الأحداث
شهدها
المطار
اليومين
الأخيرين
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الجيش الاسرائيلي توغل وقام بعملية تفخيخ في منطقة السلطاني جنوب شرق بلدة يارون
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:33
مارك ضو لـ #هنا_بيروت: حزب الله انهزم عسكرياً لكنه قوي سياسياً وعليه ممارسة عمله كمكوّن سياسي وليس كميليشيا
08:33
مارك ضو لـ #هنا_بيروت: حزب الله انهزم عسكرياً لكنه قوي سياسياً وعليه ممارسة عمله كمكوّن سياسي وليس كميليشيا
08:24
مارك ضو لـ #هنا_بيروت: علمت أن صيغة البيان الوزاري أقرت يوم أمس و"ثلاثية جيش شعب ومقاومة" أصبحت من التاريخ بل هناك دولة
08:24
مارك ضو لـ #هنا_بيروت: علمت أن صيغة البيان الوزاري أقرت يوم أمس و"ثلاثية جيش شعب ومقاومة" أصبحت من التاريخ بل هناك دولة
08:18
النائب مارك ضو لـ #هنا_بيروت: التهديد الإسرائيلي هو خرق للسيادة اللبنانية و"الحق ع حزب الله اللي زجنا بحرب الإسناد" وعليه تحمّل مسؤولية أفعاله
08:18
النائب مارك ضو لـ #هنا_بيروت: التهديد الإسرائيلي هو خرق للسيادة اللبنانية و"الحق ع حزب الله اللي زجنا بحرب الإسناد" وعليه تحمّل مسؤولية أفعاله
يحدث الآن
خاص الجديد
08:33
مارك ضو لـ #هنا_بيروت: حزب الله انهزم عسكرياً لكنه قوي سياسياً وعليه ممارسة عمله كمكوّن سياسي وليس كميليشيا
محليات
08:29
الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة إسرائيلية على عيناتا في قضاء بنت جبيل ولا إصابات
خاص الجديد
08:24
مارك ضو لـ #هنا_بيروت: علمت أن صيغة البيان الوزاري أقرت يوم أمس و"ثلاثية جيش شعب ومقاومة" أصبحت من التاريخ بل هناك دولة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:51
الحريري التقى جابر والفرزلي وشخصيات في بيت الوسط
13:03
مقدمة النشرة المسائية 14-02-2025
2025-02-14
بري في ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري: يفتقده ويحتاجه الوطن مشروع وحدة وشراكة وإعتدال ومشروع إيمان بالانسان من أجل لبنان
07:48
وزير الأشغال العامة والنقل: سلامة المطار والمسافرين خط أحمر
07:12
ابنة نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار بجمالها.. كبرت ونافست والدتها جمالا
2025-01-14
اليسا تكشف عن وشمها الجديد وتوجه رسالة مؤثرة
بالفيديو
بالفيديو
07:34
إجتماع وزاري في السراي الحكومي يرتبط بالتطورات الامنية وأحداث طريق المطار
05:29
تصريح وزير الداخلية أحمد الحجار بعد إجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي
04:32
وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين الي رام الله ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل
03:06
بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر في خان يونس
02:49
بث مباشر .. دفعة التبادل السادسة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
13:03
مقدمة النشرة المسائية 14-02-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:56
القوات اللبنانية: آن الأوان "لترييح" الرئيس بري!
محليات
10:56
القوات اللبنانية: آن الأوان "لترييح" الرئيس بري!
فن
09:25
نجم الهيبة يفـ ـجر مفاجأة.. اعترف انه ضابط منشق عن الجيش السوري !
فن
09:25
نجم الهيبة يفـ ـجر مفاجأة.. اعترف انه ضابط منشق عن الجيش السوري !
محليات
16:59
بعد اتهامها عناصر "فوضوية".. قناة المنار تحذف الخبر
محليات
16:59
بعد اتهامها عناصر "فوضوية".. قناة المنار تحذف الخبر
محليات
05:43
مداهمات واسعة في الضاحية
محليات
05:43
مداهمات واسعة في الضاحية
محليات
12:48
حركة أمل عن القوات: تعيش حالة من البطالة!
محليات
12:48
حركة أمل عن القوات: تعيش حالة من البطالة!
محليات
07:28
عند طريق المطار "القديمة".. حزب الله يدعو للاعتصام!
محليات
07:28
عند طريق المطار "القديمة".. حزب الله يدعو للاعتصام!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025