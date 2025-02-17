مصادر حماس تؤكد لـ "الجديد" إغتيال محمد شاهين وهو أحد كوادر الحركة في لبنان

القناة 12 عن مصدر سياسي: إسرائيل ستبقى في لبنان في 5 نقاط استراتيجية تسيطر على المستوطنات في جنوب لبنان

القناة 12 عن مصدر سياسي: إسرائيل ستبقى في لبنان في 5 نقاط استراتيجية تسيطر على المستوطنات في جنوب لبنان