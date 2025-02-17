عاجل
القناة 12 عن مصدر سياسي: إسرائيل ستبقى في لبنان في 5 نقاط استراتيجية تسيطر على المستوطنات في جنوب لبنان
القناة 12 عن مصدر سياسي: إسرائيل ستبقى في لبنان في 5 نقاط استراتيجية تسيطر على المستوطنات في جنوب لبنان
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
16
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:07
السنيورة يقرأ الفاتحة عن روح نصرالله .. ويعتذر!
07:39
"شيب الشعر".. كيف يتوقف؟
07:11
ترامب يهدي إسرائيل أخطر القنابل.. ما هي "إم.كي 84" ؟
06:49
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا
06:34
عن الطيران الإيراني.. حمدان: يا قبضاي كنت عملها من شهرين! (فيديو)
خاص الجديد
مصادر حماس تؤكد لـ "الجديد" إغتيال محمد شاهين وهو أحد كوادر الحركة في لبنان
2025-02-17 | 05:41
A-
A+
مصادر حماس تؤكد لـ "الجديد" إغتيال محمد شاهين وهو أحد كوادر الحركة في لبنان
مقالات ذات صلة
يديعوت احرونوت: المستهدف في صيدا هو محمد شاهين وهو مسؤول عسكري بارز في حماس
مصادر العربية: المستهدف بالغارة على صيدا جنوب لبنان محمد شاهين المسؤول العسكري بحماس
حركة حماس تنعى قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف
مصادر حماس تؤكد لـ "الجديد" إغتيال محمد شاهين وهو أحد كوادر الحركة في لبنان
خاص الجديد
محليات
"الجديد"
إغتيال
شاهين
كوادر
الحركة
لبنان
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
هادي حبيش لـ وهلق شو: كنا قد وضعنا شرطًا بإدراج مطار القليعات في البيان الوزاري وتكتل الاعتدال لا يزال يدرس قرار منح الثقة للحكومة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:22
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
08:22
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
15:15
هادي حبيش لـ وهلق شو: كنا قد وضعنا شرطًا بإدراج مطار القليعات في البيان الوزاري وتكتل الاعتدال لا يزال يدرس قرار منح الثقة للحكومة
15:15
هادي حبيش لـ وهلق شو: كنا قد وضعنا شرطًا بإدراج مطار القليعات في البيان الوزاري وتكتل الاعتدال لا يزال يدرس قرار منح الثقة للحكومة
15:01
حسين أيوب لـ وهلق شو: رئيس الجمهورية يعتزم القيام بجولة خارجية وهناك إحتمال لإقرار البيان الوزاري الخميس المقبل
15:01
حسين أيوب لـ وهلق شو: رئيس الجمهورية يعتزم القيام بجولة خارجية وهناك إحتمال لإقرار البيان الوزاري الخميس المقبل
يحدث الآن
عربي و دولي
08:28
القناة 12 عن مصدر سياسي: إسرائيل ستبقى في لبنان في 5 نقاط استراتيجية تسيطر على المستوطنات في جنوب لبنان
خاص الجديد
08:22
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
عربي و دولي
08:14
مكتب نتنياهو عن اليوم التالي: لا حماس ولا السلطة!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-02-15
مجدداً.. محاولة تعرض لقوات اليونيفيل على طريق المطار (فيديو)
13:11
نديم شرفان يتحدث عن السياسة في لبنان: قلبوا الطاولة علينا
2025-02-15
بالفيديو: قطع طرقات.. هكذا بدا المشهد ليلاً في بيروت
2024-11-24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 10 صواريخ من من لبنان في الرشقة الأخيرة بإتجاه تل أبيب
01:53
مسؤول صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: السعودية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي كـ قوة اقتصادية ناشئة
2024-11-24
مراسل الجديد: رشقة صاروخية ثقيلة تنطلق من لبنان بإتجاه تل أبيب
بالفيديو
بالفيديو
13:22
مقدمة النشرة المسائية 16-02-2025
2025-02-15
ليا مباردي في موقف محرج بسبب سؤال عن حبيبها و سعد رمضان يتأثر بسبب حب سابق: الحب الحقيقي ما بيروح
2025-02-15
سعد رمضان يتحدث عن الحب والمرأة وزين كرزون تقاطعه: ما بيشغلني تجبلي دبدوب وعيش معك عخبزة وزيتونة
2025-02-15
مقدمة النشرة المسائية 15-02-2025
2025-02-15
"عصابات مارقة" على طريق المطار
2025-02-15
حزب الله يعتصم على طريق المطار.. مراسلة الجديد تنقل مباشرة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:58
توضيح من الجيش حول الاعتصام على طريق المطار
محليات
08:58
توضيح من الجيش حول الاعتصام على طريق المطار
محليات
16:07
بالفيديو: ماذا قال والد نصرالله عن صفي الدين؟
محليات
16:07
بالفيديو: ماذا قال والد نصرالله عن صفي الدين؟
عربي و دولي
06:49
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا
عربي و دولي
06:49
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا
محليات
08:07
السنيورة يقرأ الفاتحة عن روح نصرالله .. ويعتذر!
محليات
08:07
السنيورة يقرأ الفاتحة عن روح نصرالله .. ويعتذر!
محليات
16:23
حادث مميت في الجميزة يودي بحياة شاب وشابة
محليات
16:23
حادث مميت في الجميزة يودي بحياة شاب وشابة
خاص الجديد
13:12
السّلاح الشَّرعي فقط!
خاص الجديد
13:12
السّلاح الشَّرعي فقط!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025