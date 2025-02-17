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خاص الجديد

مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الوزارية المخصصة للبحث في البيان الوزاري

2025-02-17 | 13:05
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مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الوزارية المخصصة للبحث في البيان الوزاري
مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الوزارية المخصصة للبحث في البيان الوزاري
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مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الوزارية المخصصة للبحث في البيان الوزاري

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مصادر حماس تؤكد لـ "الجديد" إغتيال محمد شاهين وهو أحد كوادر الحركة في لبنان
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"تَنسحبُ اسرائيل غداً من قرى الجنوب ولكن!".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
13:39

"تَنسحبُ اسرائيل غداً من قرى الجنوب ولكن!".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

تَنسحبُ اسرائيل غداً من قرى الجنوب الحدودية لكنها تتركُ على سطوحِها وتلالِها بؤراً أمنيةً للاحتلال والاحتكاك كلما اشتَبَهت بتحركٍ في هذه القرى وصولاً الى جنوبي نهر الليطاني . خمسُ نِقاطٍ نارية ستزرعُها اسرائيل بُنْيَةً عسكريةً فوقية تشرِفُ من دون انْ تحدِّدَ مدةَ اقامتِها في " العلالي " وبعدما كانت تُستخدم عبارة ُ" حتى إشعارٍ آخر " قررتِ اليومَ احتلالَ هذا المصطلح وتأبيدَه والاعلانَ ان الجيشَ الإسرائيلي يستعدُّ للبقاءِ فترةً طويلة في النِقاط الخمس في لبنانحتى يتَّضحَ أنه لم يعدْ هناك نشاطٌ لحزبِ الله جنوبَ الليطاني

13:39

"تَنسحبُ اسرائيل غداً من قرى الجنوب ولكن!".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

تَنسحبُ اسرائيل غداً من قرى الجنوب الحدودية لكنها تتركُ على سطوحِها وتلالِها بؤراً أمنيةً للاحتلال والاحتكاك كلما اشتَبَهت بتحركٍ في هذه القرى وصولاً الى جنوبي نهر الليطاني . خمسُ نِقاطٍ نارية ستزرعُها اسرائيل بُنْيَةً عسكريةً فوقية تشرِفُ من دون انْ تحدِّدَ مدةَ اقامتِها في " العلالي " وبعدما كانت تُستخدم عبارة ُ" حتى إشعارٍ آخر " قررتِ اليومَ احتلالَ هذا المصطلح وتأبيدَه والاعلانَ ان الجيشَ الإسرائيلي يستعدُّ للبقاءِ فترةً طويلة في النِقاط الخمس في لبنانحتى يتَّضحَ أنه لم يعدْ هناك نشاطٌ لحزبِ الله جنوبَ الليطاني

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