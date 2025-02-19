النائب غسان حاصباني لـ "هنا بيروت": يجب إلغاء الأسباب التي تدفع بالإسرائيليين للقيام بأعمال عدائية وأي حركة عسكرية من لبنان ضد أي بلد آخر تعرضنا للخطر

يتجه مصرف لبنان إلى إدخال تعديلات دائمة على التعميمين 166 و158 ، وبحسب معلومات الجديد سيتم مضاعفة المبلغ الشهري المخصص للمستفيدين من التعميم 166 إلى 250 دولار شهرياً بدلا من 150 دولار. أما المستفيدون من التعميم 158 سيحصلون على 500 دولار شهرياً بدلاً من المبلغ القديم الذي كان يتراوح بين 300 و400 دولار.