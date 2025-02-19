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خاص الجديد

حاصباني لـ "هنا بيروت": ما تقوم به إسرائيل اليوم هو ضمن إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لوقف إطلاق النار وهذا أمر سيء للبنان

2025-02-19 | 08:19
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حاصباني لـ "هنا بيروت": ما تقوم به إسرائيل اليوم هو ضمن إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لوقف إطلاق النار وهذا أمر سيء للبنان
حاصباني لـ "هنا بيروت": ما تقوم به إسرائيل اليوم هو ضمن إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لوقف إطلاق النار وهذا أمر سيء للبنان
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حاصباني لـ "هنا بيروت": ما تقوم به إسرائيل اليوم هو ضمن إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لوقف إطلاق النار وهذا أمر سيء للبنان

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بالفيديو: محلّقة إسرائيلية تلاحق فريق الجديد في الجنوب
الاجواء ولعانة باستديو والله لنكيف مع حسام جنيد وميشال ابو سليمان .. تصريحات قوية ومواقف طريفة بعد قليل على الجديد

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تعديلات مصرف لبنان: زيادة مبالغ التعميمين 166 و158 للمستفيدين
07:31

تعديلات مصرف لبنان: زيادة مبالغ التعميمين 166 و158 للمستفيدين

يتجه مصرف لبنان إلى إدخال تعديلات دائمة على التعميمين 166 و158 ، وبحسب معلومات الجديد سيتم مضاعفة المبلغ الشهري المخصص للمستفيدين من التعميم 166 إلى 250 دولار شهرياً بدلا من 150 دولار. أما المستفيدون من التعميم 158 سيحصلون على 500 دولار شهرياً بدلاً من المبلغ القديم الذي كان يتراوح بين 300 و400 دولار.

07:31

تعديلات مصرف لبنان: زيادة مبالغ التعميمين 166 و158 للمستفيدين

يتجه مصرف لبنان إلى إدخال تعديلات دائمة على التعميمين 166 و158 ، وبحسب معلومات الجديد سيتم مضاعفة المبلغ الشهري المخصص للمستفيدين من التعميم 166 إلى 250 دولار شهرياً بدلا من 150 دولار. أما المستفيدون من التعميم 158 سيحصلون على 500 دولار شهرياً بدلاً من المبلغ القديم الذي كان يتراوح بين 300 و400 دولار.

بالفيديو: محلّقة إسرائيلية تلاحق فريق الجديد في الجنوب
02:50

بالفيديو: محلّقة إسرائيلية تلاحق فريق الجديد في الجنوب

أثناء تصوير مراسل "الجديد" محمد فرحات تقريراً لنشرة الأخبار من بوابة فاطمة عند الحدود اللبنانية، لاحقته طائرة استطلاع إسرائيلية على بعد أمتار قليلة فقط، واستمرت في مراقبة سيارات فريق "الجديد" أثناء جولتهم في جنوب لبنان.

02:50

بالفيديو: محلّقة إسرائيلية تلاحق فريق الجديد في الجنوب

أثناء تصوير مراسل "الجديد" محمد فرحات تقريراً لنشرة الأخبار من بوابة فاطمة عند الحدود اللبنانية، لاحقته طائرة استطلاع إسرائيلية على بعد أمتار قليلة فقط، واستمرت في مراقبة سيارات فريق "الجديد" أثناء جولتهم في جنوب لبنان.

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