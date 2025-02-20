النائب فادي علامة لـ #هنا_بيروت: المطلوب التشدد بالإجراءات في مطار بيروت وحتى الآن الوفود الأجنبية التي نلتقيها لا تتطرق إلى مسألة الطيران الايراني

بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر توترًا داخل مطار رفيق الحريري الدولي أثناء وصول إحدى الشابات من الخارج، حيث كانت تُخاطب المتواجدين قائلةً إن "من يأخذ إملاءاته من إسرائيل ليس له مكان في لبنان"، وأضافت "اللي مش عاجبوا يهاجر". وتضارت المعلومات حول سبب الإشكال حيث تحدث البعض عن ان السبب هو منع الشابة من رفع علم "حزب الله" وصورة الأمين العام السابق السيد الشهيد حسن نصرالله، إلا انه تبين بحسب ما أفادت مراسلة "الجديد" نقلاً عن مصادر داخل المطار أن "سبب التوتر كان وضع بعض الوافدين علمي الولايات المتحدة و"إسرائيل" على الأرض، وعندما تدخل أمن المطار لإزالة الأعلام، اعترضت الشابة ما أدى إلى حدوث الإشكال.



كما اكدت مصادر المطار أن ليس هناك أي تدخل بشأن حمل الأعلام الحزبية أو صور الشهداء كما يشاع.