معلومات الجديد: الرئيس عون أكد أمام وفد الكونغرس الأميركي وجوب الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس جنوب لبنان

تراجعتِ العاصفةُ عن رياحها، لكنَّها ارتَدَت وِشاحاً آخَرَ بدأ يصاحِبُ مراسمَ تشييعِ السيد الشهيد حسن نصرالله ظهرَ يومِ الأحد ولهذا الحدثِ ومَساراتِه ووفودِه وأمنِه تَجَهَّزتِ الدولةُ والمقاومة كلٌّ في اتجاه للضبطِ والتنظيم، فرَأَسَ رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً أمنياً في بعبدا تداول في الإجراءات الأمنيةِ المتَّخذة لمواكبةِ تشييع الأمينَينِ العامَّين السابقَين لحزب الله السيّد حسن نصرالله والسيّد هاشم صفي الدين، فضلاً عن تقييمٍ للمرحلة الأمنيةِ السابقة بحضور الوزارءِ المختصين والقادةِ الأمنيين