مصادر مقربة من حزب الله لـ #الجديد: كلام الشيخ نعيم قاسم ركز على التحالف مع حركة أمل وعدم تخطي الطائفة الشيعية في المعادلة السياسية المقبلة وتثبيت أن سلاح الحزب هو عنصر قوة للبنان