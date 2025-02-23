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2025-02-23 | 15:22
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الصحافي قاسم قصير لـ #وهلق_شو: باسيل خسر اليوم لأنه لم يشارك في التشييع وما فعله السيد الشهيد مع رئيس التيار الوطني الحر "ما حدا عاملو"
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