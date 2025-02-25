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النائب ابراهيم كنعان: اذا اردنا منح الثقة للحكومة فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها
النائب ابراهيم كنعان: اذا اردنا منح الثقة للحكومة فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها
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مصادر الجديد: حزب الله مستعد لمناقشة السلاح في حوار وطني ضمن استراتيجية دفاعية يتفق عليها اللبنانيون بعيدا عن املاءات الخارج
2025-02-25 | 13:22
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مصادر الجديد: حزب الله مستعد لمناقشة السلاح في حوار وطني ضمن استراتيجية دفاعية يتفق عليها اللبنانيون بعيدا عن املاءات الخارج
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مصادر الجديد: حزب الله مستعد لمناقشة السلاح في حوار وطني ضمن استراتيجية دفاعية يتفق عليها اللبنانيون بعيدا عن املاءات الخارج
خاص الجديد
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