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مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي أطلق النار باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا يقفون مقابل دشمة إسرائيلية على طريق بلدتي العديسة - كفركلا
2025-03-02 | 07:19
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مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي أطلق النار باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا يقفون مقابل دشمة إسرائيلية على طريق بلدتي العديسة - كفركلا
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مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي أطلق النار باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا يقفون مقابل دشمة إسرائيلية على طريق بلدتي العديسة - كفركلا
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محليات
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