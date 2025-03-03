غادة عون يا فالل.. كثّر "الدعاوى" ومعلومات الجديد تكشف!

أفادت معلومات الجديد، أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقبل مغادرتها منصبها، ادعت على مجموعة من المسؤولين في ملف يتعلق بقروض مالية من أحد المصارف اللبنانية. شملت الادعاءات جرائم الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، واختلاس المال العام.



