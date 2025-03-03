غادة عون يا فالل.. كثّر "الدعاوى" ومعلومات الجديد تكشف!
أفادت معلومات الجديد، أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقبل مغادرتها منصبها، ادعت على مجموعة من المسؤولين في ملف يتعلق بقروض مالية من أحد المصارف اللبنانية. شملت الادعاءات جرائم الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، واختلاس المال العام.
وأشارت مصادر لـ الجديد بأن من بين المدعى عليهم: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ورجا أبو عسلة، أنطوان سلامة، ورئيس مجلس إدارة أحد أكبر المصارف اللبنانية. كما شمل الادعاء مجموعة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وتم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول.