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مراسلة الجديد من القاهرة: بيان القمة العربية يؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت اي مسمى او مبرر وادانة ممارسات التجويع وإلزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية
2025-03-03 | 09:36
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مراسلة الجديد من القاهرة: بيان القمة العربية يؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت اي مسمى او مبرر وادانة ممارسات التجويع وإلزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية
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مراسلة الجديد من القاهرة: بيان القمة العربية يؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت اي مسمى او مبرر وادانة ممارسات التجويع وإلزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية
خاص الجديد
محليات
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