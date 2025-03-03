مراسلة الجديد من القاهرة: سيؤكد بيان القاهرة على ضرورة الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بالقرار ١٧٠١ وادانة الخروقات الاسرائيلية ومساندة امن واستقرار وسيادة لبنان