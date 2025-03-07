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خاص الجديد
"خبر كاذب".. الجديد تنفي نشرها معلومات عن "انزال في البقاع"
2025-03-07 | 16:03
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"خبر كاذب".. الجديد تنفي نشرها معلومات عن "انزال في البقاع"
تنويه: قناة "الجديد" لم تنشر اي خبر حول "عملية انزال" في البقاع كما يجري التداول عبر بعض مواقع التواصل
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"خبر كاذب".. الجديد تنفي نشرها معلومات عن "انزال في البقاع"
خاص الجديد
لبنان
قناة الجديد
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معلومات الجديد: اللقاء بين الرئيسين عون وبري كان سلساً وليس متوتراً كما أشيع وجرى الاتفاق على البدء بالدفعة الاولى من التعيينات الاسبوع المقبل
مراسل الجدبد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
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