"خبر كاذب".. الجديد تنفي نشرها معلومات عن "انزال في البقاع"

مصادر نيابية للجديد: ترقب بخلاف مقبل بين الرئيسين عون وبري حول موضوع التعيينات تحديداً في مركز المدير العام للامن العام على اعتبار أن عين التينة متمسكة بالعميد مرشد سليمان