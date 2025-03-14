خط نار من الحدود إلى التطبيع وسلاح الحزب!

واشار الى أن "محادثات التطبيع سابقة لاوانها ، وأن أمن الحدود هو الاولوية الرئيسية في الوقت الراهن، بالاضافة الى خلو لبنان من سلاح حزب الله والعمل على تطهير الادارات من المسؤولين الفاسدين".

لبنانيا، قال مصدر سياسي مطلع على المفاوضات للجديد، إن "الكلام عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل كاد ان يفجر المفاوضات قبل تسليم الدفعة الاولى من الاسرى، وإن موقف لبنان ثابت من هذا الموضوع وغير قابل للمساومة في مسألة التطبيع".

أما تشكيل اللجان الثلاث التي تحدثت عنها اورتاغس في مقابلتها مع الجديد، فهو امر محتم وسيحصل لمتابعة العناوين الثلاثة: الاسرى والانسحاب والحدود.

وفي معلومات الجديد أن اللجان ستشكل بين عسكريين ومدنيين تقنيين بحسب عنوان البحث، على اعتبار ان التحرير بالطريق الدبلوماسية سيستلزم وجود شخصية مدنية .

في السجال الداخلي وفيما يتعلق بطلب القوات اللبنانية سحب سلاح الحزب في ستة اشهر، قالت معلومات الجديد إن ما طرحه الوزير جو عيسى الخوري على طاولة مجلس الوزراء الاخيرة سيكون لاحقا ضمن استراتيجية الامن الوطني ولكنها غير مطروحة في الوقت الحالي .

وفي التعيينات قالت معلومات الجديد إن اربعة اسماء متقدمة لحاكمية مصرف لبنان، هم جهاد ازعور سمير عساف فراس بو ناصيف وعصام ابو سليمان، اما كريم سعيد فقد استبعد من بين الاسماء بعد اعتراض اميركي.