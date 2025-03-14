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خاص الجديد

خط نار من الحدود إلى التطبيع وسلاح الحزب!

2025-03-14 | 14:17
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خط نار من الحدود إلى التطبيع وسلاح الحزب!
خط نار من الحدود إلى التطبيع وسلاح الحزب!

اثار كلام المبعوثة الاميركية الى لبنان مورغن اورتاغس عن تشكيل لجان من اجل استكمال العمل الدبلوماسي جدلا واسعا. وبعدما قرأه البعض على انه مقدمة للتطبيع، قال مصدر اميركي مشارك في المناقشات للجديد، إن "التقارير المبالغ فيها حول تطبيع العلاقات بين لبنان واسرائيل تكاد تعيق مفاوضات الحدود قبل البدء فيها".

واشار الى أن "محادثات التطبيع سابقة لاوانها ، وأن أمن الحدود هو الاولوية الرئيسية في الوقت الراهن، بالاضافة الى  خلو لبنان من سلاح حزب الله  والعمل على تطهير الادارات من المسؤولين الفاسدين".

لبنانيا، قال مصدر سياسي مطلع على المفاوضات للجديد، إن "الكلام عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل كاد ان يفجر المفاوضات قبل تسليم الدفعة الاولى من الاسرى، وإن موقف لبنان ثابت من هذا الموضوع وغير قابل للمساومة في مسألة التطبيع".

أما تشكيل اللجان الثلاث التي تحدثت عنها اورتاغس في مقابلتها مع الجديد، فهو امر محتم وسيحصل لمتابعة العناوين الثلاثة: الاسرى والانسحاب والحدود.

وفي معلومات الجديد أن اللجان ستشكل بين عسكريين ومدنيين تقنيين بحسب عنوان البحث، على اعتبار ان التحرير بالطريق الدبلوماسية سيستلزم وجود شخصية مدنية .

في السجال الداخلي وفيما يتعلق بطلب القوات اللبنانية سحب سلاح الحزب في ستة اشهر، قالت معلومات الجديد إن ما طرحه الوزير جو عيسى الخوري على طاولة مجلس الوزراء الاخيرة سيكون لاحقا ضمن  استراتيجية الامن الوطني ولكنها غير مطروحة في الوقت الحالي .

وفي التعيينات قالت معلومات الجديد إن اربعة اسماء متقدمة لحاكمية مصرف لبنان، هم جهاد ازعور سمير عساف فراس بو ناصيف وعصام ابو سليمان، اما كريم سعيد فقد استبعد من بين الاسماء بعد اعتراض اميركي.

خط نار من الحدود إلى التطبيع وسلاح الحزب!

خاص الجديد

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لبنان

إسرائيل

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مصدر اميركي للجديد: التقارير المبالغ فيها حول تطبيع العلاقات بين لبنان واسرائيل تكاد تعيق مفاوضات الحدود قبل البدء فيها
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