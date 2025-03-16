اطباق رمضانية شهية وأجواء مميزة مع الشيف انطوان وضيفته الممثلة خلود صوان .. "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على سيارة في بلدة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان دون إصابات

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على سيارة في بلدة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان دون إصابات