مصادر أمنية ل الجديد: لا صحة للمعلومات المتداولة عن إنسحاب الجيش اللبناني من بعض النقاط المحيطة في الهرمل

قيادي في حماس لـ "أ.ف.ب": المباحثات قطعت شوطا كبيرا وهامّا وتمّ الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف النار وتبادل الأسرى وبقيت بعض النقاط العالقة لكنّها لا تعطّل