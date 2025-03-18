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"مع وديع" ما حدا بيطلع خسران انزلوا على Beirut Hall لتربحوا هدايا قيمة بالاضافة الى الملايين
2025-03-18 | 15:16
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"مع وديع" ما حدا بيطلع خسران انزلوا على Beirut Hall لتربحوا هدايا قيمة بالاضافة الى الملايين
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معلومات الجديد: جلسة الاستماع الى وزير الطاقة السابق وليد فياض لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار استمرت ساعتين غادر بعدها الوزير فياض قصر العدل مع امكانية دعوته للإستماع إليه مجدداً
مراسل الجديد: تجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية شمال مدينة الهرمل بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري
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