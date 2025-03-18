الجديد عند الحدود مع سوريا.. وهذه رواية أبناء العشائر

معلومات الجديد: جلسة الاستماع الى وزير الطاقة السابق وليد فياض لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار استمرت ساعتين غادر بعدها الوزير فياض قصر العدل مع امكانية دعوته للإستماع إليه مجدداً