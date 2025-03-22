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قاسم قصير: الوضع في لبنان خطير وجميع الإحتمالات واردة

2025-03-22 | 04:57
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قاسم قصير: الوضع في لبنان خطير وجميع الإحتمالات واردة
قاسم قصير: الوضع في لبنان خطير وجميع الإحتمالات واردة

قال الصحافي قاسم قصير إنه "لا يوجد أي تأكيد رسمي من الجانب اللبناني بشأن مصدر إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل التي حدثت اليوم"، مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي يريد استغلال الحادثة لشن عملية عسكرية على لبنان في إطار تصعيد مستمر لما يقوم به".

وأكد قصير في حديث لـ "الجديد" أن "جميع الاحتمالات واردة في هذا السياق"، لافتاً إلى أن "الوضع الحالي في لبنان يشهد مرحلة خطيرة ودقيقة للغاية".
وتابع قائلاً: "رئيس الحكومة أعلن أمس أن السلاح انتهى في لبنان، وبالتالي فإن المسؤولية الآن تقع على عاتق الجيش اللبناني، الحكومة، ورئاسة الجمهورية. أما في حال طلبت الحكومة من المقاومة الرد على العدوان، فهي جاهزة لذلك."
وأوضح قصير أن "حزب الله يلتزم بما تطلبه الحكومة في هذا الشأن"، مؤكداً أن "تصريحات رئيس الحكومة حول انتهاء السلاح قد شجعت العدو على استكمال استهداف لبنان، وهو ما تفعله بعض المواقف الداخلية أيضاً".
وفي هذا السياق، أضاف قصير: "لا يوجد اتفاق سلام ولا تطبيع مع العدو الإسرائيلي، والوضع الراهن يتطلب رؤية داخلية موحدة".
قاسم قصير: الوضع في لبنان خطير وجميع الإحتمالات واردة

خاص الجديد

قاسم قصير

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