مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي أقدم ليلاً على استهداف عدد من المنازل الجاهزة في بلدة شيحين واستهدف ايضاً خيمة خاصة بالمناسبات قيد الإنشاء دون وقوع اصابات