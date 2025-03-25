مصادر مقربة من رئاسة الحكومة لـ "الجديد": لا صحّة لكل ما ينتشر حول تعيين مجلس إدارة ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ أو تعيين بديل عن مدير عام ⁧‫أوجيرو‬⁩ ‏هناك آلية للتعيينات وكلّ تعيين سيمرّ عبرها حكماً