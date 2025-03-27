من المساءلة والتوترات إلى الحاكمية.. هكذا وصل سعيد!

والرئيس جوزاف عون رفض تأجيل التعيين وأكد أنه يسعى للتوافق.بينما كانا يفضلا حزبا الكتائب والقوات اللبنانية تجنب التصويت لتفادي تحمل مسؤولية الحاكمية أو الدخول في مواجهة مع الرئيس.

رغم ذلك، أصرّ رئيس الجمهورية على إنجاز التعيين، فاجتمع مع سلام في لقاء متوتر، قبل أن يستدعي سعيد إلى بعبدا. حيث خضع الأخير لجلسة مساءلة استمرت 45 دقيقة، أجاب خلالها على أسئلة الوزراء، مؤكدًا أنه مصرفي لكن لن يكون طرفًا مع أي جهة.

كما وُصف سعيد بشخصية مقنعة واطلاع واسع على القوانين المصرفية، لكن رئيس الحكومة نواف سلام استمر في معارضته، مؤكداً أن الحاكم يجب أن يلتزم بسياسات الحكومة.