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مصادر دبلوماسية للجديد رداً على سؤال ما إذا كانت ستعود الحرب الإسرائيلية: اسرائيل ترغب في استمرار التصعيد للدفع بلبنان إلى التفاوض الدبلوماسي وإنهاء دور ووظيفة وسلاح حزب الله بالكامل
2025-03-28 | 11:49
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مصادر دبلوماسية للجديد رداً على سؤال ما إذا كانت ستعود الحرب الإسرائيلية: اسرائيل ترغب في استمرار التصعيد للدفع بلبنان إلى التفاوض الدبلوماسي وإنهاء دور ووظيفة وسلاح حزب الله بالكامل
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مصادر دبلوماسية للجديد رداً على سؤال ما إذا كانت ستعود الحرب الإسرائيلية: اسرائيل ترغب في استمرار التصعيد للدفع بلبنان إلى التفاوض الدبلوماسي وإنهاء دور ووظيفة وسلاح حزب الله بالكامل
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