مصادر دبلوماسية للجديد رداً على سؤال ما إذا كانت ستعود الحرب الإسرائيلية: اسرائيل ترغب في استمرار التصعيد للدفع بلبنان إلى التفاوض الدبلوماسي وإنهاء دور ووظيفة وسلاح حزب الله بالكامل