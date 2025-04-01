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الخارجية الإيرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب زيارة إيران وطلبه حظي بموافقة مبدئية
الخارجية الإيرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب زيارة إيران وطلبه حظي بموافقة مبدئية
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خاص الجديد
هنا بيروت - فارس خشان - الحلقة الكاملة
2025-04-01 | 09:05
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هنا بيروت - فارس خشان - الحلقة الكاملة
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12:28
الخارجية الإيرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب زيارة إيران وطلبه حظي بموافقة مبدئية
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الرئيسان عون وسلام تداولا في نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى باريس وزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مكة المكرمة
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الرئيس عون التقى في مقر الاقامة في قصر بعبدا رئيس الحكومة نواف سلام وبحثا في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية فجر اليوم
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08:00
إزالة لافتة لحزب الله وغضب بزحلة!
09:00
عن أمن المطار وطائرات إيران.. ماذا قال وزير الأشغال؟
2025-03-25
الجيش الإسرائيلي يقصف قاعدتين عسكريتين في حمص
2025-03-28
أورتاغوس للعربية: على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل وانسحابها من النقاط الخمس يجب أن يتم عبر المفاوضات
2024-12-25
وزير الخارجية السوري يوجه رسالة تحذّيرية إلى إيران
2024-12-02
إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها وسط أجواء عائلية مميزة
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09:05
هنا بيروت - فارس خشان - الحلقة الكاملة
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وديع الشيخ :مني بحاجة لشهرة والباب يلي دقيته حاعتبره ضجة وما سمعتا ومبروك الفستان اللي كنت لابسه
14:17
وديع الشيخ يرد: الباب اللي دقيته هاعتبره ضجة وما سمعتها ومبروك الفستان اللي كنت لابسه
13:16
مقدمة النشرة المسائية 31-03-2025
2025-03-31
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