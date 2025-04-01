هنا بيروت - فارس خشان - الحلقة الكاملة

الصحافي محمد بركات لـ "الجديد": الطرح الاميركي لا علاقة له بالتطبيع مع إسرائيل انما حل الخلاف الحدودي وتطبيق الاتفاق الذي وقع عليه نعيم قاسم و١٧٠١