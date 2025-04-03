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مصادر متقاطعة مع الرئاسات الثلاث للجديد: الموقف اللبناني موحد وستسمعه أورتاغوس في المقرات الثلاثة وسلاح حزب الله يتطلب توافقاً عبر استراتيجية دفاعية إلتزم لبنان بإجرائها
2025-04-03 | 10:38
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مصادر متقاطعة مع الرئاسات الثلاث للجديد: الموقف اللبناني موحد وستسمعه أورتاغوس في المقرات الثلاثة وسلاح حزب الله يتطلب توافقاً عبر استراتيجية دفاعية إلتزم لبنان بإجرائها
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مصادر متقاطعة مع الرئاسات الثلاث للجديد: الموقف اللبناني موحد وستسمعه أورتاغوس في المقرات الثلاثة وسلاح حزب الله يتطلب توافقاً عبر استراتيجية دفاعية إلتزم لبنان بإجرائها
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