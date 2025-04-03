مصادر مقربة من رئاسة الحكومة للجديد: الجانب اللبناني سيستمع إلى أورتاغوس ويدرس مقترحاتها وسيطرح عليها الدبلوماسية المكوكية أي نقل الرسائل بين لبنان وإسرائيل دون تشكيل لجان