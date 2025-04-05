معلومات الجديد: قصر بعبدا قدم تصورا جديا ولكن وفق أولويات لبنان في معالجة القضايا العالقة أمنيا بدءا من انسحاب اسرائيل وصولا إلى ترسيم الحدود وتنفيذ وقف إطلاق النار بما يتضمنه لاحقا حصرية السلاح بيد

العودة الى الأعلى معلومات الجديد: اورتاغوس طرحت موضوع الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد وشددت على انه ملف بمستوى أهمية الملف الامني في لبنان